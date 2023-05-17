рф готується застосовувати у війні проти України нові ракети. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183138-rf-gotuietsya-zastosovuvaty-u-viyni-proty-ukrayiny-novyy-typ-raket-rospropaganda.html

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Серійне виробництво нового типу ракет розпочали на території країни-агресора рф.

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Оборонка ворога готується до використання у війні проти України авіаційних ракет підвищеної потужності «Бронебійник». Застосувати це озброєння проти Сил оборони окупанти хочуть вже у 2020 році. Таку заяву зробив заступник гендиректора концерну «Техмаш» олександр кочкін під час виставки озброєнь та військової техніки MILEX-2023, яка проходить у Мінську. Про це пише російське пропагандистське РІА «Новости».

Ворожі медіа стверджують, що ця авіаракета призначена для літаків типу Су-25, військових гелікоптерів серії Мі-8 та іншої авіаційної техніки, яка оснащена пусковими блоками некерованих ракет.

Пропагандисти, які завжди заявляють про російську зброю, яка начебто «немає аналогів у світі», теж поспішають нахвалювати «Бронебійник». За їхньою інформацією, бойова частина цієї ракети нібито у п’ять-шість разів перевершує за потужністю 80-мм некеровані авіаційні ракети, що стоять на озброєнні окупаційної армії. Цей снаряд, за словами росіян, нібито може пробивати фортифікаційні споруди та важкоброньовану техніку.

Інформації про цей тип ракет в іноземних незалежних виданнях поки що немає. Тому не варто вже зараз сприймати заяви ворога, як належне.

Нагадаємо, вночі 16 травня російська федерація атакувала Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами. Серед них були шість ракет Х-47 «Кинджал». Всі ці цілі були успішно знищені силами ППО України. Раніше російська пропаганда заявляла, що «Кинджал» начебто неможливо збити.

Джерело: РІА «Новости»