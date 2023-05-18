Гарі та Меган Маркл. Фото: Reuters

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Ракурс

Принц Гаррі та Меган Маркл ледь не розбилися. Дві години за їхнє таксі гналися фотографи

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Офіційний представник принца Гаррі та його дружини Меган повідомив, що подружжя мало не розбилося, поки протягом двох годин їхню машину переслідували фотографи-папараці.

Як уточнив представник, інцидент стався у Нью-Йорку після відвідування подружжям благодійного вечора, де Меган отримувала нагороду за свою роботу від Ms Foundation Women of Vision.

Незабаром у соціальних мережах з’явилися фотографії Гаррі, Меган та її матері Дорії Регланд, які їдуть у таксі.

Вчора ввечері герцог та герцогиня Сассекські (титули Гаррі та Меган. — «Ракурс») мало не розбилися під час автомобільної погоні за участю групи дуже агресивних папараці, — сказано у заяві пари. — Завзята погоня, яка тривала понад дві години, призвела до багатьох ситуацій, коли мало не сталося зіткнення з іншими водіями, пішоходами та двома офіцерами нью-йоркської поліції.

За кілька годин скандальну заяву — зі значно меншим, проте драматизмом — прокоментували в Департаменті поліції Нью-Йорка.

Як стверджується в опублікованій заяві цього відомства, «команді приватної охорони, яка супроводжувала герцога і герцогиню Сассекських», довелося звернутися за допомогою до поліцейських, оскільки фотографи, які переслідують таксі, «ускладнювали їхнє транспортування».

Наразі герцог та герцогиня Сассекські вже прибули до пункту свого призначення. Жодних повідомлень про зіткнення, виклики поліції або отримані травми, що відбулися в ході переслідування, не надходило. Пов’язаних із цим інцидентом затримань також не було, — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що участь подружжя у вечорі благодійної організації була їхньою першою спільною появою на публіці після коронації отця Гаррі, короля Карла III, на яку той їздив один.

Поширення цих фотографій — з урахуванням того, яким чином їх було отримано, — призводить до заохочення практики, яка становить небезпеку для всіх причетних сторін і є вторгненням у особисте життя, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, принцеса Діана, мати Гаррі та спадкоємця британського престолу принца Вільяма, розбилася в Парижі у серпні 1997 року. Вона загинула внаслідок автокатастрофи, яка сталася у момент, коли її машину переслідувала група фотографів-папарацці.

Як пише Sky News, папараці, які переслідували Гаррі і Меган, порушували правила дорожнього руху. Крім того, один із водіїв розмовляв телефоном за кермом, а інший намагався зробити знімки, керуючи автомобілем.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс назвав дії учасників інциденту «безрозсудними та безвідповідальними», нагадавши, що мати Гаррі принцеса Діана загинула 1997 року в автокатастрофі, коли її переслідували папараці.

Журналісти також поговорили з одним зі співробітників служби безпеки Гаррі та Меган Крісом Санчесом. Він описав ситуацію як «дуже хаотичну» і зазначив, що в гонитві брали участь папараці не лише на машинах, а й на скутерах і навіть велосипедах. Санчес також розповів, що Гаррі та Меган кілька разів пересідали з однієї машини в іншу.

Принц Гаррі в документальному серіалі «Гаррі та Меган», який вийшов наприкінці 2022 року, розповідав, що з дитинства відчував постійну присутність папараці у своєму житті. За його словами, його мати принцеса Діана намагалася оберігати сім’ю від зайвої уваги, але журналісти постійно перебували поруч. Після смерті Діани, зазначив Гаррі, папараці перемкнули свою увагу на її дітей.