Бахмут захоплено на 99%, пише німецький Bild

https://racurs.ua/ua/n183159-bahmut-zahopleno-rosiyanamy-na-99-bild.html

Ракурс

Бахмут захоплено на 99%.

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Про це 18 травня пише німецький Bild.

За даними видання, «Вагнеру» за останні дві доби вдалося прорватися на зайнятий українськими військами захід міста.

Зараз Україна контролює лише одну сторону західної вулиці міста, пише німецьке видання.

Далі ще кілька гаражів, а потім два кілометри відкритої місцевості до наступного села, що утримується українцями, під назвою Іванівське, — пише Bild.

Україна, як і раніше, контролює приблизно 20 будівель, або менш як 1% площі міста, йдеться в матеріалі.

Частини української армії тим часом продовжували спроби відбити фланги міста.

«Ракурс» раніше писав, що у районі Бахмута Сили оборони за добу просунулися місцями на 1700 метрів

В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти, — зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Тим часом ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин знову звинуватив регулярні російські війська у здачі позицій під Бахмутом. За його словами, підрозділи міноборони рф відійшли на 570 метрів на півночі Бахмута, в районі захопленого в лютому села Сакко та Ванцетті.

У зв’язку з цим він звернувся до голови генштабу герасимова та міністра оборони рф шойгу з проханням утримати фланги «ще хоча б кілька днів».

Українські військові пабліки зазначають, що останніми днями опір росіян на флангах посилився («доводиться вигризати кожен метр») і пишуть, що заяви Пригожина про те, що підрозділи мо рф йдуть без бою, робляться «для внутрішнього споживача».

Пригожин вже неодноразово звинувачував російські війська у втечі з позицій на флангах і заявляв про загрозу оточення Бахмута силами ЗСУ. Водночас інші російські джерела кажуть, що «вагнерівці» передали російським військовим погано обладнані позиції, а з деяких позицій пішли, не попередивши армійські частини, що й уможливило прорив ЗСУ. Про те, що «вагнерівці» першими пішли з позицій на флангах, заявляли й українські офіцери.