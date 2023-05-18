НАТО вперше після Холодної війни готує план оборони через конфлікт з рф - Reuters

https://racurs.ua/ua/n183172-nato-vpershe-pislya-holodnoyi-viyny-gotuie-plan-oborony-cherez-konflikt-z-rf-reuters.html

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НАТО на найближчому саміті у Вільнюсі планує ухвалити секретні військові плани, де буде описано, як Альянс реагуватиме на напад росії. Після завершення Холодної війни військово-політичний блок не вбачав потреби розробляти масштабні оборонні плани, оскільки вважав, що москва більше не становить загрози для існування світу.

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Про це повідомляє Reuters.

Перші кроки до зміни ставлення до росії були у 2014 році після окупації Криму: тоді союзники вперше розгорнули бойові війська на сході Північноатлантичного альянсу.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, що є найкривавішою війною в Європі з 1945 року, НАТО остаточно змінює ставлення до загрози зі сторони росії. НАТО планує надати країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також зазначив, що в документах буде вказано, які війська розгортатимуть для захисту певних регіонів.

Офіційні особи НАТО оцінюють, що на повну реалізацію планів знадобиться кілька років, хоча вони наголошують, що за потреби Альянс може розпочати бій негайно.