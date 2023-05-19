Байден сказав союзникам по G7 про підтримку спільного навчання українців на F-16

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Президент Джо Байден сьогодні поінформував лідерів G7, що США підтримають спільні зусилля з союзниками та партнерами з підготовки українських пілотів на F-16.

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Про це повідомив CNN високопоставлений представник адміністрації президента США.

За словами чиновника, навчання відбуватиметься в Європі.

Оскільки навчання відбуватиметься протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли саме надати літаки, скільки ми їх надамо і хто їх надасть, — додав чиновник.

Очікується, що навчання не відбудеться в США, і, ймовірно, відбудеться повністю в Європі. Але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі, каже чиновник. Очікується, що це займе кілька місяців.

США останніми тижнями дали зрозуміти європейським союзникам, що дозволять надати Україні винищувачі F-16.

Як зазначає телеканал CNN, в останні місяці українські чиновники активізували кампанію з постачання F-16. За словами деяких членів Конгресу США, винищувачі могли б збивати російські літаки без необхідності використання дорогих боєприпасів системи Patriot.

Адміністрація Байдена дала зрозуміти своїм союзникам, що вона не проти передачі ними літаків.

Водночас співрозмовникам телеканалу поки що нічого не відомо про будь-які офіційні запити союзників щодо постачання Києву винищувачів.