Авдіївка тримається, у Мар'їнці росіян витиснули з центру на фланги - Міноборони

https://racurs.ua/ua/n183218-avdiyivka-trymaietsya-u-mar-yinci-rosiyan-vytysnuly-z-centru-na-flangy-minoborony-karta.html

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Найгарячіше зараз на трьох напрямках східного фронту — Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському.

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Авдіївський і Мар‘їнський — коли ви читаєте військові зведення, то там ще можете зустріти узагальнюючу назву «Таврійський напрямок». Це зона відповідальності генерала Тарнавського, повідомила 19 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Там зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіївку та Мар‘їнку.

На Авдіівському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Українські бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Маляр написала, що ворог зустрів потужний опір у місті та спрямував свої зусилля на фланги довкола міста — на півночі і півдні.

Росіяни зазнають значні втрати на цих напрямках — як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняються, розповіли в Міноборони.