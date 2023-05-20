У концерні Rheinmetall заявили, що не бояться російських ракет і планують виготовляти БТР в Україні

https://racurs.ua/ua/n183255-u-koncerni-rheinmetall-zayavyly-scho-ne-boyatsya-rosiyskyh-raket-i-planuut-vygotovlyaty-btr.html

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Німецький концерн Rheinmetall планує разом з ДК «Укроборонпром» виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs.

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Про це в інтерв’ю Bild повідомив президент Rheinmetall Армін Паппергер.

Ми почнемо там з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги й хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад, броньовані транспортні машини Fuchs, — сказав Паппергер.

За його словами, Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Panther та БМП Lynx.

Але першим кроком є ​​забезпечення гострих потреб країни в її оборонній боротьбі, — зазначив керівник Rheinmetall.

На запитання, чи не боїться він відкривати виробництво в Україні з огляду на ракетні удари росії, він відповів:

Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються".

Нагадаємо, у травні державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.

Німецький бронетранспортер Fuchs спочатку розроблений Daimler-Benz, але доопрацьований тепер Rheinmetall. Fuchs був другим колісним броньованим автомобілем, що надійшов на озброєння Бундесверу, і його можна було використовувати для вирішення завдань, включаючи транспортування військ, як інженерний транспорт, для біологічної та хімічну розвідки й радіоелектронної боротьби.

«Мілітарний» пише, що компанія Rheinmetall MAN Military Vehicles та її попередники виготовили 1 тис. 236 одиниць Fuchs 1, в основному для німецької армії. Подальший розвиток конструкції спричинив створення Fuchs 2, вперше показаного у 2001 році.

У 2022 році Rheinmetall представив новий бронетранспортер Fuchs Evolution з колісною формулою 6×6, це глибока модернізація нового покоління.