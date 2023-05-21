Пілотів ЗСУ почнуть навчати на F-16. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183274-pilotiv-zsu-pochnut-navchaty-na-litakah-4-go-pokolinnya-bayden.html

Ракурс

Президент США Джо Байден підтвердив навчання українських пілотів на винищувачах західного виробництва.

.

Льотчики Повітряних сил ЗСУ навчатимуться на бойових літаках четвертого покоління, зокрема на американських винищувачах F-16. Штати почнуть навчати льотчиків вже найближчим часом. Про це глава Білого дому 21 травня заявив на прес-конференції під час саміту G7 в японському місті Хіросіма.

Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках 4-го покоління, зокрема F-16. Щоб підтримати здатність України себе захистити, щоб вони могли захистити себе краще, ніж раніше, — зазначив він.

Також Байден заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського «тверде запевнення», що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі для вторгнення на російську територію. За словами американського лідера, літаки можуть бути використані всюди, де є російські війська «у межах» України.

Зеленський уже висловив упевненість, що Україна отримає від західних союзників F-16. При цьому глава держави не назвав країни, які готові надати літаки, та точні терміни постачання.

Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат… Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання, — заявив український лідер.

Нагадаємо, 20 травня радник президента США з національної безпеки Джек Салліван заявив, Сполучені Штати підтвердили участь у «коаліції винищувачів». У подальші місяці Вашингтон та союзники обговорюватимуть, коли та в якій кількості Україна отримає сучасні F-16.