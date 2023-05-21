Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n183280-gensek-oon-vyznav-neobhidnist-reformuvaty-radu-bezpeky-video.html

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Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй потребує реформування.

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Радбез і Бреттон-Вудські угоди, відображають відносини сил 1945 року і зараз потребують оновлення. Настав час змінити Раду безпеки, щоб вона відповідала «реаліям сучасного світу». Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на саміті G7 в Японії, 21 травня передає прес-служба організації.

Генсек визнав, що перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну Радбез не зміг виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки.

Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою, — зазначив він.

Як відомо, на Раду Безпеки ООН нарікали через право вето, яким часто користується країна-агресор російська федерація. Україна та Європейський парламент неодноразово закликали виключити росію з Радбезу.

Нагадаємо, у квітні країна-агресор росіян головувала в Раді Безпеки ООН. Київ заявляв, що ця подія не лише стала заключним свідченням повного банкрутства РБ ООН, але й вироком всій сучасній архітектурі міжнародній безпеці.