Наслідки удару росіян по частині ДСНС у Дніпрі. Фото: Сергій Крук

https://racurs.ua/ua/n183291-naslidky-udariv-rosiyan-po-chastyni-dsns-u-dnipri-pokazaly-na-foto.html

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Країна-агресор російська федерація вночі 22 травня атакувала Дніпро ракетами та ударними дронами.

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Під обстріл, зокрема, потрапила аварійно-рятувальна частина в обласному центрі. Зруйновано три будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник. Про це голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив у Facebook.

Він відзначив, що знищувати підрозділи ДСНС — це грубе порушення норм Женевської конвенції. Тому атака на рятувальників у Дніпрі є не лише порушенням всіх норм Міжнародного права, але й звичайної людської моралі.

Нагадаємо, вночі 22 травня російська федерація атакувала Україну 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами. Протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети та 20 БПЛА Shahed.

Основний удар ворога з повітря прийняло на себе місто Дніпро. «Прильоти» та уламки збитих російських ракет пошкодили низку будівель, автомобілів, а семеро осіб дістали поранення.