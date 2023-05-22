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Ракурс
Наслідки удару росіян по частині ДСНС у Дніпрі. Фото: Сергій Крук

Наслідки ударів росіян по частині ДСНС у Дніпрі показали на фото

22 тра 2023, 11:20
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Країна-агресор російська федерація вночі 22 травня атакувала Дніпро ракетами та ударними дронами.


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Під обстріл, зокрема, потрапила аварійно-рятувальна частина в обласному центрі. Зруйновано три будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник. Про це голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив у Facebook.

Він відзначив, що знищувати підрозділи ДСНС — це грубе порушення норм Женевської конвенції. Тому атака на рятувальників у Дніпрі є не лише порушенням всіх норм Міжнародного права, але й звичайної людської моралі.

Наслідки удару росіян по частині ДСНС у Дніпрі. Фото: Сергій Крук

Наслідки удару росіян по частині ДСНС у Дніпрі. Фото: Сергій Крук

Наслідки удару росіян по частині ДСНС у Дніпрі. Фото: Сергій Крук

Нагадаємо, вночі 22 травня російська федерація атакувала Україну 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами. Протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети та 20 БПЛА Shahed.

Основний удар ворога з повітря прийняло на себе місто Дніпро. «Прильоти» та уламки збитих російських ракет пошкодили низку будівель, автомобілів, а семеро осіб дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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