Автомобіль російського патріарха кирила. Фото:

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Дорожньо-транспортна пригода за участю глави російської православної церкви патріарха кирила сталася у москві.

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У центрі столиці країни-агресора у понеділок, 22 травня автомобіль Aurus, закріплений за главою рпц, потрапив в аварію. Близько 6.30 ранку за місцевим часом. Автомобіль «Вольво» виїжджав з провулка, коли в нього врізався «Аурус». Внаслідок зіткнення машин постраждала одна особа, але від госпіталізації вона відмовилася. Про це повідомили російські ЗМІ.

Поки невідомо, чи перебував у машині сам голова рцп кирило гундяєв.

Як відомо, російський патріарх кирило відкрито підтримує російську агресію проти України. Після оголошення мобілізації він закликав росіян йти на війну проти України та не боятися вмирати. Цей московський піп упевнений, що російські окупанти в Україні виконують своє «покликання та обов’язок перед батьківщиною та суспільством».

Нагадаємо, у січні російський патріарх кирило закликав парафіян рпц мобілізуватися, а духовенство — зміцнювати тих, хто «назустріч смерті».