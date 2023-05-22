Події у Бєлгородській області рф прокоментував Кремль

https://racurs.ua/ua/n183301-podiyi-u-bielgorodskiy-oblasti-rf-prokomentuvav-kreml.html

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Події у Бєлгородській області прокоментував Кремль.

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путіну відзвітували про «спробу прориву», сказав його речник Пєсков. Він назвав це «українською диверсією», мета якої «відвернути увагу від бахмутського напрямку». За словами Пєскова, російські сили намагаються відкинути і знищити «диверсантів».

ГУР події в області називає операцією для створення «смуги безпеки», яку проводять громадяни рф з легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу».

Нагадаємо, уранці 22 травня на територію Грайворонського міського округу Білгородської області проникла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Московитський губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив:

Збройні сили рф разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації ворога.

Російські та українські телеграм-канали раніше повідомили, що вранці у понеділок до прикордонного Грайворонського міського округу нібито вдерлися бійці ЗСУ, внаслідок чого почалися бої в районі населених пунктів Дронівка, Глотове, Козинка та Гора-Поділ. Повідомлялося, що на територію контрольно-пропускного пункту Грайворон заїхав український танк. Ця інформація не підтверджена.

Джерело російського державного пропагандистського телеканалу RT повідомило про «захоплення українськими диверсантами будинку культури у селі Гора-Поділ». Стверджувалося, що нападників оточили.

Спочатку Гладков не підтверджував повідомлення про диверсантів у прикордонних селищах, заявляючи про «масовану інформаційну атаку» на регіон. Губернатор заявив, що атака йде «на тлі масованого обстрілу Грайворонського району», внаслідок якого ніхто з мирних жителів не постраждав і не загинув. Пізніше він повідомив, що внаслідок обстрілу Глотова постраждали двоє місцевих мешканців.

Уранці 22 травня у телеграм-каналі легіону «Свобода Росії» з’явилося таке звернення до росіян зі словами «Легіон повертається додому»:

Мешканці прикордонних регіонів! Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги, — заявили у легіоні.

Також легіон опублікував фото біло-синьо-білих прапорів, вивішених «над звільненими містами».

Близько 14.00 легіон повідомив, що спільно з «Російським добровольчим корпусом» повністю звільнив населений пункт Козинка Білгородської області, а до міста Грайворон зайшли передові загони.