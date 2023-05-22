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WSJ пише, що Захід планує запропонувати Україні «ізраїльську модель безпеки»

Захід запропонує Україні «ізраїльську модель безпеки», пише WSJ — що це означає

22 тра 2023, 16:56
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Захід планує запропонувати Україні «ізраїльську модель безпеки». Це означає, що вона отримуватиме пріоритетний доступ до поставок сучасної зброї та технологій.


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Очікується, що угоду підпишуть після саміту НАТО в Литві в липні цього року, пише The Wall Street Jornal.

Ця модель не замінюватиме членство України в НАТО, а лише стане черговим кроком на цьому шляху. Також на саміті готуються створити спеціальну Раду Україна — НАТО, яка теж буде ще одним кроком для вступу до Альянсу. Україна отримає право скликати засідання Ради в будь-який момент і звертатися по допомогу, яку надаватимуть окремі країни-члени НАТО.

На Заході вважають, що така угода з Україною змінить розрахунки росії щодо цієї війни — вона буде спрямована на те, щоб відмовити путіна від затягування конфлікту і спроб підірвати підтримку України з боку Заходу.

Джерело: Ракурс


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