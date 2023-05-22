А починали з СВО — на Бєлгородщині запровадили контртерористичну операцію

https://racurs.ua/ua/n183308-a-pochynaly-z-svo-na-bielgorodschyni-zaprovadyly-kontrterorystochnu-operaciu.html

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В Бєлгородській області росії запровадили «режим контртерористичної операції».

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Про це заявив губернатор регіону Гладков.

За його словами, в людей можуть перевіряти документи та призупинити діяльність «небезпечних підприємств».

У понеділок влада Білгородської області повідомила про рейд «диверсантів» із сусідньої України. Українська військова розвідка заявила, що кордон перетнули формування, що складаються з громадян росії (з метою створити пояс безпеки), а представник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний безпосередньо до рейду.

У Грайвороні вже є декілька постраждалих з осколковими пораненнями, вони у лікарні, заявив губернатор Гладков. Снарядами пошкоджено три приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули.

Також влучання є і в будівлю адміністрації. У селі Замостя снаряд потрапив до дитячого садка, внаслідок чого він спалахнув. Також є постраждала жінка з пораненням руки, допомога надана на місці, — заявив Гладков.

За його словами, в області запроваджено план «Едельвейс» після того, як на територію Грайворонського округу зайшли українські диверсанти. Легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» раніше заявили, що проводять операцію на території Грайворонського округу Білгородської області рф.

Прес-служба «Свободи росії» повідомила, що у Білгородській області рф «ситуація складна».