Конкурент лідерів президентських перегонів у Туреччині підтримав Ердогана

https://racurs.ua/ua/n183310-konkurent-lideriv-prezydentskyh-peregoniv-u-turechchyni-pidtrymav-erdogana.html

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Екс-кандидат у президенти Туреччини Сінан Оган, який набрав у першому турі виборів 5,2% голосів, закликав своїх виборців підтримати Реджепа Ердогана у другому турі.

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Ердоган набрав 49,51%, його опонент Кемаль Киличдароглу — 44,89%. Жодному кандидату не вдалося набрати необхідну для перемоги у першому турі кількість голосів (50%). Другий тур відбудеться 28 травня.

Сінан Оган — представник ультраправого блоку «Ата». Після першого туру, який відбувся 14 травня, Ердогану та кандидату від опозиції Кемалю Киличдароглу не вдалося подолати необхідний бар'єр у 50%. Сьогодні Оган заявив про підтримку чинного президента.

Ми підтримуємо Ердогана, тому що вважаємо, що це рішення правильне для нашого народу і нашої країни, — сказав він.

Як пише оглядач BILD Рене Гарцке, тепер на виборах «передбачається перемога Ердогана».

Раніше Турецька дослідницька компанія Optimar провела опитування про те, за кого у другому турі президентських виборів (28 травня) проголосує електорат Огана:

Ердоган та Киличдароглу набрали рівну кількість голосів — до них може перейти по 25% виборців Огана;

27,9% опитаних прихильників «бронзового» кандидата не визначились;

18,6% - не підуть на голосування

Опитування проводилося 17−18 травня серед 3 тис. респондентів у 81 турецькій провінції.