За добу українським підрозділам вдалося просунутися на 200-400 м під Бахмутом

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За добу українським захисникам вдалося просунутися на 200−400 метрів під Бахмутом.

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Про це розповів 22 травня спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий

Наші герої продовжують витісняти російських окупантів з української землі.

Він додав, що росія продовжує спроби «повної окупації Бахмута» і «хочуть захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону — південно-західну частину міста».

Напередодні в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення». росія ж наполягала, що місто нібито повністю захопили.

Обстріли Бахмута росія розпочала у травні минулого року, відтоді запеклі бої там майже не припинялися. Колись зелене місто, де мешкало близько 70 тис. людей, перетворилося на руїни.

Ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин 20 травня не вперше заявив, що нарешті взяв те, що залишилося від міста. Слідом президент рф володимир путін пообіцяв нагородити причетних. Втім, президент Зеленський відповів, що місто залишається українським, а речник Східного угруповання військ ЗСУ сказав Бі-бі-сі, що українські сили, як і раніше, залишаються в Бахмуті та мають намір захищати його.

Піррова перемога

Останніми днями в російському медіапросторі піднялася справжня буря, яка нібито стосується переможного закінчення боїв за Бахмут.

Телеканали Росії розповідали про «історичну подію» та порівнювали емоції від захоплення міста з тими, що «у дідів у Берліні були». путін офіційно привітав найманців та пообіцяв подати їх до нагород.

Українська сторона втрати Бахмута не підтверджує. Сьогодні заступник голови українського Міноборони Ганна Маляр написала у своєму Telegram-каналі, що ЗСУ утримують деякі об'єкти та приватний сектор у районі «Літак» на південному заході міста, а також ведуть бої за панівні висоти на північ і на південь від Бахмута.

При цьому 21 травня речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий сказав, що не виключає повного виходу українських частин із міста.

Відхід із міста чи його оборона — це вирішуватиметься лише з урахуванням доцільності та збереженням своїх сил та засобів. Можливі різні варіанти, але це лише на розгляд командування, яке за рік війни показало, що завжди ухвалює правильні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшої шкоди ворогові та за необхідності повернути ці позиції, — сказав він.

Пригожин уже заявив, що після остаточної окупації міста далі ПВК «Вагнера» не піде, а вирушить у тил, передавши позиції регулярним російським військам. Командувач же Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, підтверджуючи слова Маляр, розповів, що українці просуваються на флангах позицій рф у передмісті Бахмута, і пророкував російським військам у місті тактичне оточення.