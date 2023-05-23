У Бєлгороді російські силовики не відновили контроль над Грайвороном

https://racurs.ua/ua/n183320-u-bielgorodi-rosiyski-sylovyky-ne-vidnovyly-kontrol-nad-grayvoronom.html

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Губернатор Бєлгородської області рф Гладков вранці 23 травня визнав, що російська армія все ще не контролює частину території області. Жителям Грайворонського району повертатися додому, за його словами, також не варто.

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За словами губернатора, у населених пунктах, в які зайшли озброєні групи, є двоє поранених мирних жителів, до яких не змогли дійти російські силовики.

Легіон «Свобода росії» тим часом у своєму телеграм-каналі заявив, що рухається далі.

Російські воєнкори повідомляють про удари по офісах ФСБ і МВС в Бєлгороді, обласному центрі росії

Місцевий кореспондент каналу @bbbelgorod пише, що в центрі Бєлгорода пролунав вибух, а потім з’явився стовп диму. За інформацією іншого місцевого пабліка @bletgorod, після вибуху в місті перекрили центральну вулицю Преображенську.

Нагадаємо, 22 травня підрозділи, які називають російськими добровольцями, підійшли до міста Грайворон Бєлгородської області, захопили пункт пропуску та російський БТР. Ситуація там залишається незрозумілою. В області запровадили режим контртерористичної операції.

Інформаційний простір рф відреагував на події в Бєлгородській області 22 травня панікою, фракційністю і неузгодженістю, яку він зазвичай демонструє у випадку значних потрясінь, написав Інститут вивчення війни (ISW).

Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що «РДК» і «ЛСР» складаються переважно з росіян, назвали їх зрадниками рф, безпідставно звинувативши в роботі на ГУР Міноборони України. Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, метою якої було відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута рф і посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу", — йдеться в матеріалі.

Зі свого боку, російський ультранаціоналіст Ігор Гіркін заявив, що попереджав про те, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

Ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин, скориставшись інцидентом, звинуватив уряд рф і його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаки.

ISW вважає, що більшість російських військових блогерів відповіли на ситуацію відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію, що свідчить про те, що інцидент застав їх зненацька.