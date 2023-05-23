Обшук у справі Князєва - знайшли ще півмільйона доларів

https://racurs.ua/ua/n183323-obshuk-u-spravi-knyazieva-znayshly-sche-pivmilyona-dolariv-foto.html

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НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

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На фото, які оприлюднили відомства, найімовірніше банківські скриньки, у яких і зберігалася готівка у 100-доларових банкнотах.

НАБУ пише, що його детективи провели обшук 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом. Нагадаємо, гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів. Йдеться про Костянтина Жеваго.

Раніше у Верховному суді та вдома у його голови Всеволода Князєва НАБУ і САП провели обшуки. Правоохоронці кажуть, що його затримали «на гарячому» — на хабарі майже в 3 млн дол. за судове рішення, яке ухвалив він і ще 17 суддів Великої палати ВС. Гроші знайшли у Князєва і ще у трьох суддів, імен яких слідство не розкриває.

Саме рішення стосується давньої суперечки довкола 40% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату (ГЗК). Цей пакет у 2002 році у компаній, афілійованих з великим російським бізнесом, придбав ключовий акціонер компанії Ferrexpo AG Костянтин Жеваго. Згодом, за версією слідства, компанії-продавці акцій перейшли до Ігоря Коломойського — він спробував повернути собі частину комбінату через суд, однак ВС цьому завадив і своїм рішенням залишив акції Жеваго. За це рішення Жеваго через посередників і сплатив суддям хабар.

Всеволод Князєв уже втратив посаду голови Верховного суду, а якщо його провину доведуть, судді загрожує до 12 років увʼязнення. Щоб стати суддею ВС, Князєв пройшов суворий конкурс, зокрема й на доброчесність.