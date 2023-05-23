Я не чув, щоб українці казали про припинення війни будь-якою ціною - Бернар-Анрі Леві

https://racurs.ua/ua/n183345-ya-ne-chuv-schob-ukrayinci-kazaly-pro-prypynennya-viyny-bud-yakou-cinou-bernar-anri-levi.html

Ракурс

Французько-єврейський філософ та режисер документаліст Бернар-Анрі Леві, котрий відвідує Київ з 2014 року — від початку війни росії проти України, зауважив, що жодного разу не чув, щоб хтось з українців говорив про припинення війни будь-якою ціною.

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Я жодного разу не чув, щоб хтось із них (українців — ред.) казав, що війну треба припинити будь-якою ціною, що потрібно йти на компроміс, наприклад, щодо Криму. Такі нісенітниці можна почути лише на червоних доріжках комфортного Заходу, — цитує Леві «Голос Америки».

Філософ також розповів про те, чому війну неможливо зупинити за будь-яку ціну, чи зміниться підтримка Франції після нещодавніх заяв президента Макрона та як боротися з російською пропагандою.

Філософ та кінорежисер також прокоментував фільм «Слава Україні».