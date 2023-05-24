У ГУР озвучили список ворогів, яких Україна хоче ліквідувати. Фото:

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Україна має умовний список ворогів українського народу, яких бажає ліквідувати.

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Номер один у списку — російський диктатор володимир путін. Також у списку міністр оборони рф сергій шойгу та начальник генштабу валерій герасимов, які відповідальні за вторгнення росії в Україну. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

путін, тому що він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник генштабу валерій герасимов і міністр оборони сергій шойгу спланували атаку і тепер не можуть повернутися назад, — зазначив він.

Також, за словами скібіцького, Україна намагається вбити засновника приватної військової кампанії «Вагнера» євгена пригожина та командувача російським вторгненням сергія суровікіна. Прозвучало й ім’я так званого лідера чечні рамзана кадирова. У розвідці відзначили, що вже зараз кадиров зрозумів, що стратегічно путінський режим уже програв.

Скібіцький також зазначив, що розглядається можливість знищення цивільних, олігархів чи пропагандистів росії, якщо вони виробляють та фінансують для армії рф зброю.

Ми воюємо і це наші вороги. Якщо важлива фігура виробляє та фінансує для них зброю, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям… Згідно з міжнародними конвенціями, це є законною ціллю, — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, видання The Business Insider опублікувало креслення підземної частини «палацу путіна» у Геленджику. Бункер російського диктатора складається з укріплених приміщень та тунелів, обладнаних вентиляцією, електрикою, водопроводом, каналізацією та кабелями зв’язку.

Джерело: Welt