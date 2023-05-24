Окупанти висипали в яму чотири вантажівки своїх «двухсотих». Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n183385-na-zaporijji-okupanty-vysypaly-v-yamu-chotyry-vantajivky-svoyih-dvohsotyh-vlada.html

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Військові втрати російських загарбників у війні з Україною настільки величезні, що ворог робить все можливе, щоб їх приховати,

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За останні декілька днів на Запорізькому напрямку сили окупантів послабшали на очах. Так, 19 травня українські військові влучно відпрацювали по ангару з ворожим угрупуванням в селі Роздол біля Василівки. А на минулих вихідних «надто гаряче» було у лазні та коло їдальні окупантів в селі Іванівка Василівського району. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 24 травня повідомив у Telegram.

А початок тижня видався для росіян пекельним біля міста Пологи, бо там було знищено ворожу базу, з якої ворог обстрілював Гуляйполе. Після цього загарбники вивезли чотири вантажівки «Урал» з трупами своїх солдатів в район села Воскресенка, де «двохсотих» скинули в яму.

А сьогодні у селі Курошани під Токмаком був знищений ворожий склад з боєкомплектом.

Точність української розвідки плюс влучність артилерії ЗСУ дорівнює мінус чотири ворожі військові бази та плюс одна братська могила ворога. Дякуємо нашим мужнім розвідникам та військовим за вдалу математику, — резюмував Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього було вражено штаб одного з підрозділів окупантів.