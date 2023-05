Померла співачка Тіна Тернер. Фото:

Ракурс

Тіна Тернер, одна найвидатніших рок-вокалісток, померла у віці 83 років.

У 2013 році співачка перенесла інсульт, а за три роки у неї діагностували рак кишківника. Згодом у Тернер розвинулася ниркова недостатність, після чого їй пересадили нирку. Вона померла сьогодні, 24 травня, після тривалої хвороби у своєму будинку поблизу Цюріха у Швейцарії. Про це повідомив представник співачки, передають Reuters та Sky News.

Як відомо, Тіна Тернер відома своєю низкою хітів, таких як The Best, Proud Mary, Private Dancer і What’s Love Got to Do With It. За свою кар‘єру вона неодноразово здобувала музичні премії «Греммі», а за темперамент і сценічну експресивність її називають «королевою рок-н-ролу».

Джерело: Reuters, Sky News