Ракурсhttps://racurs.ua/
Померла співачка Тіна Тернер. Фото:
Співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років — Sky Newshttps://racurs.ua/ua/n183387-spivachka-tina-terner-pomerla-u-vici-83-rokiv-sky-news.htmlРакурс
Тіна Тернер, одна найвидатніших рок-вокалісток, померла у віці 83 років.
.
У 2013 році співачка перенесла інсульт, а за три роки у неї діагностували рак кишківника. Згодом у Тернер розвинулася ниркова недостатність, після чого їй пересадили нирку. Вона померла сьогодні, 24 травня, після тривалої хвороби у своєму будинку поблизу Цюріха у Швейцарії. Про це повідомив представник співачки, передають Reuters та Sky News.
Як відомо, Тіна Тернер відома своєю низкою хітів, таких як The Best, Proud Mary, Private Dancer і What’s Love Got to Do With It. За свою кар‘єру вона неодноразово здобувала музичні премії «Греммі», а за темперамент і сценічну експресивність її називають «королевою рок-н-ролу».
Нагадаємо, 29 січня на 94-му році життя помер відомий український поет-шістдесятник, перекладач і літературний критик Дмитро Павличко.
Джерело: Reuters, Sky News
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...