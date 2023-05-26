Росіян на лікарню у Дніпрі могла навести місцева блогерка

https://racurs.ua/ua/n183451-rosiyan-na-likarnu-u-dnipri-mogla-navesty-misceva-blogerka-video.html

Ракурс

Мережею шириться інформація, ніби приліт по лікарні Дніпра міг стати наслідком публікації сторіз блогерки Анни Алхім, у якої понад 600 тис. підписників, і більшість із них — росіяни.

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Зазначають, що блогерка — фігурантка не одного скандалу. Зараз вона закрила свій профіль.

Нагадаємо, уранці 26 травня росіяни обстріляли місто Дніпро. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, загарбники влучили по медзакладу, в якому проходили лікування українські військовослужбовці.

Напередодні блогерка Анна Алхім зробила пост у своєму Instagram-блозі про те, що «лікарні Дніпра переповнені військовими».

У мережі підозрюють, що удар спровокована саме публікація Алхім, оскільки у неї серед підписників досить багато росіян, а сама вона до 24 лютого 2022 року і пізніше не раз потрапляла в центр обговорень через висловлювання на підтримку російського диктатора володимира путіна.

Анна вже відповіла на звинувачення. Вона записала відео, де заявила — «цей репост був у половини міста», тому винуватою вона себе не вважає. Також блогерка закрила свою сторінку в Instagram.