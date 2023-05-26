У мережі з’явилось нове відео ураження російського корабля “Іван Хурс”

https://racurs.ua/ua/n183453-u-mereji-z-yavylos-nove-video-urajennya-rosiyskogo-korablya-ivan-hurs.html

Ракурс

У мережі з’явилось нове відео ураження російського розвідувального корабля «Іван Хурс», на якому видно детонацію одного з морських дронів. Відео оприлюднила УП у своїх соцмережах з посиланням на власні джерела серед військових.

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На опублікованому відео, знятому з протилежного ракурсу по правий борт корабля, вірогідно, зафіксоване ураження судна одним із морських дронів.

«Мілітарний» пише, що попри погану якість відео, можна розгледіти спалах від детонації одного із дронів-камікадзе, епіцентр вибуху припав у район корми по лівому борту.

Опубліковане відео не дозволяє впевнено судити про можливі ушкодження розвідувального судна, проте дає змогу подивитись на інцидент з іншого ракурсу.

На опублікованому 25 травня відео з бортової камери морського дрона показано, як той проривається через щільний загороджувальний вогонь та влучає у корму корабля, проте на моменті зіткнення відеозв’язок обривається, тому невідомо, чи відбулась детонація бойової частини безпілотника. Нове відео може бути підтвердженням успішного виконання місії.

24 травня міністерство оборони рф опублікувало заяву про скоєний напад на корабель «Іван Хурс» та успішне перехоплення усіх дронів.

Проте вже 25 травня у мережі з’явились кадри, на яких як мінімум один дрон проривається через оборону корабля та влучає у його борт. Відео спричинило неабиякий резонанс у суспільстві та викликало цілу хвилю «фейкових» відео з неушкодженим кораблем на рейді або при заході у порт, котрі насправді виявились кадрами за минулі роки.

26 травня російські медіа почали публікувати відео із заходом у Севастопольську бухту корабля проекту 18280, котрий, нібито, є тим самим «Іваном Хурсом».