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Ракурс
У Дніпрі розібрали 90% завалів внаслідок ракетного удару по лікарнях

У Дніпрі розібрали 90% завалів внаслідок ракетного удару по лікарнях, доля трьох людей невідома

27 тра 2023, 08:31
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Голова військової адміністрації Дніпропетровської області повідомив останні дані про удар по медустанові в обласному центрі.


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У Дніпрі на місці влучення ракети до медичного закладу розібрали 90% завалів, повідомив у своєму телеграм-каналі Сергій Лисак. За його словами, пошукові роботи продовжуються.

Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженому будинку в момент прильоту. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти, — пише губернатор.

Напередодні влада повідомляла, що внаслідок ракетного удару загинули щонайменше дві людини. За останніми даними, 32 особи постраждали, п’ятеро з них перебувають у тяжкому стані.

27 травня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими.

Джерело: Ракурс


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