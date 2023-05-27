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У Дніпрі розібрали 90% завалів внаслідок ракетного удару по лікарнях
У Дніпрі розібрали 90% завалів внаслідок ракетного удару по лікарнях, доля трьох людей невідомаhttps://racurs.ua/ua/n183475-u-dnipri-rozibraly-90-zavaliv-vnaslidok-raketnogo-udaru-po-likarnyah-dolya-troh-ludey-nevidoma.htmlРакурс
Голова військової адміністрації Дніпропетровської області повідомив останні дані про удар по медустанові в обласному центрі.
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У Дніпрі на місці влучення ракети до медичного закладу розібрали 90% завалів, повідомив у своєму телеграм-каналі Сергій Лисак. За його словами, пошукові роботи продовжуються.
Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженому будинку в момент прильоту. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти, — пише губернатор.
Напередодні влада повідомляла, що внаслідок ракетного удару загинули щонайменше дві людини. За останніми даними, 32 особи постраждали, п’ятеро з них перебувають у тяжкому стані.
27 травня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими.
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