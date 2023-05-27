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У лісі на Харківщині знайшли дворічну дівчинку, яку шукали три дні

У лісі на Харківщині знайшли дворічну дівчинку, яку шукали три дні (ФОТО)

27 тра 2023, 14:11
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Дворічну Віолетту, яку 3 дні шукали на Харківщині, знайшли живою в лісі у суботу, 27 травня.


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Дівчинка дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі.

У лісі на Харківщині знайшли дворічну дівчинку, яку шукали три дні

Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми, — ідеться в повідомленні.

Поліція каже, що дівчинка дуже стомлена, спрагла і голодна.

Три ночі дитина провела в лісі. Прочісували кожен метр густої лісосмуги. В результаті дівчинку знайшли в шести кілометрах від дому, — повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

У лісі на Харківщині знайшли дворічну дівчинку, яку шукали три дні

Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі, — додали в МВС і подякували всім, хто допомагав у пошуках.

23 травня дворічна Віолетта Мужечук із села Скрипаї Слобожанської громади зникла з власного подвір’я. До пошуків були залучені поліцейські, рятувальники ДСНС, волонтери та місцеві жителі.

Джерело: Ракурс


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