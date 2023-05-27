У лісі на Харківщині знайшли дворічну дівчинку, яку шукали три дні

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Дворічну Віолетту, яку 3 дні шукали на Харківщині, знайшли живою в лісі у суботу, 27 травня.

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Дівчинка дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі.

Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми, — ідеться в повідомленні.

Поліція каже, що дівчинка дуже стомлена, спрагла і голодна.

Три ночі дитина провела в лісі. Прочісували кожен метр густої лісосмуги. В результаті дівчинку знайшли в шести кілометрах від дому, — повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі, — додали в МВС і подякували всім, хто допомагав у пошуках.

23 травня дворічна Віолетта Мужечук із села Скрипаї Слобожанської громади зникла з власного подвір’я. До пошуків були залучені поліцейські, рятувальники ДСНС, волонтери та місцеві жителі.