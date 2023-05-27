Українські військові просунулися в районі Бахмута, фото: «Новинарня»

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Українські військові в районі Бахмута на деяких позиціях просунулися ще на 350−450 м.

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Про це сьогодні, 27 травна, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м, — зазначив він.

За його відомостями, ЗСУ вдалося ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Сили оборони знищили:

РСЗВ «Град»;

три гармати;

три безпілотники;

самохідний міномет 2С4 «Тюльпан»;

два польові склади з боєприпасами.

Також Череватий зазначив, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу — від одного до трьох.

Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти, — наголосив він.

Джерело: «РБК-Україна»