Українські військові просунулися в районі Бахмута ще на 450 м — Череватийhttps://racurs.ua/ua/n183505-ukrayinski-viyskovi-prosunulysya-v-rayoni-bahmuta-sche-na-450-m-cherevatyy.htmlРакурс
Українські військові в районі Бахмута на деяких позиціях просунулися ще на 350−450 м.
Про це сьогодні, 27 травна, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м, — зазначив він.
За його відомостями, ЗСУ вдалося ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Сили оборони знищили:
- РСЗВ «Град»;
- три гармати;
- три безпілотники;
- самохідний міномет 2С4 «Тюльпан»;
- два польові склади з боєприпасами.
Також Череватий зазначив, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу — від одного до трьох.
Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти, — наголосив він.
Джерело: «РБК-Україна»