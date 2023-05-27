Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські військові просунулися в районі Бахмута, фото: «Новинарня»

Українські військові просунулися в районі Бахмута ще на 450 м — Череватий

27 тра 2023, 21:52
999

Українські військові в районі Бахмута на деяких позиціях просунулися ще на 350−450 м.


.

Про це сьогодні, 27 травна, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м, — зазначив він.

За його відомостями, ЗСУ вдалося ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Сили оборони знищили:

  • РСЗВ «Град»;
  • три гармати;
  • три безпілотники;
  • самохідний міномет 2С4 «Тюльпан»;
  • два польові склади з боєприпасами.

Також Череватий зазначив, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу — від одного до трьох.

Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти, — наголосив він.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів