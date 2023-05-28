Підступність атаки рф і нову специфіку польоту “Шахедів” пояснили Повітряні сили

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Для збиття дронів-камікадзе, рекордною кількістю яких російські загарбники атакували Україну в ніч на 28 травня, залучалася авіація Збройних сил України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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В одному місці працює ППО, в іншому — мобільні групи. В тих районах, де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони здатні оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати безпілотники, — вказав спікер Повітряних сил.

Під час останньої атаки в небо піднімалися винищувачі МіГ-29 й Су-27.

Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі, — заявив Ігнат.

Ворог керує дронами-камікадзе іранського виробництва через супутник, ці безпілотники намагаються ввести в оману українську ППО, через загрозу «Шахедів» повітряна тривога може тривати довго.

Летіли з півдня та півночі (зазвичай ці напрямки рф використовує для завдання ударів «Шахедами»). Далі вони летять групами, партіями розлітаються по різних напрямках, в кожного дрона свій маршрут, кожен безпілотник має GPS-навігацію, керується через супутник, таким чином він може літати навіть по колу, і за певний час завдати удару. Ворог намагається ввести в оману нашу ППО, використовуючи рельєф місцевості, щоб зникати з радарів.

Зі слів Ігната, в нічний час доби наразі найефективніший засіб проти іранських дронів — зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження, порівняно з малим ППО. Ідеальний варіант — знищувати «Шахеди» менш витратними силами мобільних вогневих груп, проте вночі ефективність їхньої роботи, на жаль, не є великою. Хоча цієї ночі частину дронів вдалося знищити і мобільним групам.