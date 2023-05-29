У Запоріжжі зловили ексдепутата-комуніста, який наводив ракети рф

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У Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки України затримали ексдепутата-комуніста Запорізької міської ради, який наводив російські ракети на Україну.

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За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону, — повідомляє СБУ.

За даними слідства, поплічником росіян виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міськради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк». Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ.

Проросійський агент навіть сформував у Запоріжжі власну інформаторську мережу із колишніх «однопартійців». Через них він отримував інформацію про чинні промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив фото- та відеофіксацію українських об'єктів. Отримані відомості він передавав росії, а після ворожих ударів «звітував» про їхні наслідки до ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).