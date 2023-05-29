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Ракурс
Удар “Іскандером” по Харківщині — серед потерпілих вагітна і двоє дітей

Удар «Іскандером» по Харківщині — серед потерпілих вагітна і двоє дітей

29 тра 2023, 14:50
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Армія росії вдарила ракетою «Іскандер» по селищу міського типу Ківшарівка на Харківщині. Внаслідок атаки поранення дістали троє жінок літнього віку. Також постраждала вагітна жінка і двоє дітей.


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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у соцмережах.

За його даними, ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою «Іскандер», по смт Ківшарівка Куп’янського району. Поранення дістали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Окрім цього, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. Також обстріляне село Глушківка Куп’янського району. Там осколкові поранення отримала 60-річна жінка.

Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється, — повідомляє очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


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