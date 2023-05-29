Шредера викинули з партійної конференції соціал-демократів ФРН

https://racurs.ua/ua/n183564-shredera-vykynuly-z-partiynoyi-konferenciyi-social-demokrativ-frn.html

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Соціал-демократична партія Німеччини оголосила, що не запросить на свою конференцію газового лобіста та друга володимира путіна Герхарда Шредера.

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Я більше не бачу в Герхарді Шредері колишнього канцлера та колишнього лідера партії. Я бачу в ньому бізнесмена, який має свої ділові інтереси, — заявила лідер СДПН Заськія Ескен.

Раніше однопартійці відмовилися звати Шредера на ювілей правлячої партії Німеччини, повідомляє Bild.

Традиційно на конференції СДПН завжди запрошували колишніх партійних лідерів. Шредер неодноразово був присутнім на подібних заходах і навіть виступав як доповідач — востаннє це сталося у 2017 році.

За лояльне ставлення до Кремля Шредера після початку російського вторгнення спробували навіть виключити із СДПН, проте ця спроба провалилася. Керівництво партії повністю дистанціювалося від колишнього канцлера та оголосило його персоною нон-грата.

Зараз у партії є важливіші справи, ніж розмови про Шредера, — резюмує Ескен.

Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і очолював СДПН з 1999 по 2004 рік. Після роботи на посаді глави німецького уряду політик співпрацював із російськими енергетичними компаніями та став, як вважається, близьким приятелем диктатора і воєнного злочинця володимира путіна. Навіть після початку війни проти України Шредер не розірвав своїх зв’язків із росією.