Я оцінив його жарт - Токаєв відповів ядерній пропозиції лукашенка

https://racurs.ua/ua/n183569-ya-ocinyv-yogo-jart-tokaiev-vidpoviv-yaderniy-propozyciyi-lukashenka.html

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Казахстан не має необхідності вступати до Союзної держави росії та білорусі. Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

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Він назвав «жартом» слова олександра лукашенка, який запропонував Казахстану вступити до Союзної держави.

Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійський економічний союз, — сказав Токаєв під час візиту до Північно-Казахстанської області.

Президент Казахстану також зазначив, що країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона приєдналася до міжнародного договору про нерозповсюдження.

24 травня, виступаючи на засіданні Євразійського економічного форуму, Токаєв звернув увагу на різні рівні інтеграції в рамках ЄАЕС, у тому числі на «феномен» Союзної держави рф та білорусі, у яких зараз «навіть ядерна зброя одна на двох».

28 травня провідний російський пропагандист у передачі «Москва. Кремль. путін» Павло Зарубін опублікував коментар лукашенка на заяву Токаєва:

Якщо хтось переживає — не думаю, що Касим-Жомарт Токаєв переживає із цього приводу, але якщо раптом — так ніхто не має [нічого] проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із російською федерацією. Це дуже просто. У союз Білорусі з росією треба вступати, і все: ядерна зброя буде на всіх.

У Кремлі, коментуючи висловлювання Токаєва на форумі, заявили, що Союзна держава «на порядок більш просунута інтеграція, ніж ЄАЕС».

Це унікальна ситуація у світі, і вона повинна братися до уваги, — додав прес-секретар президента рф дмитро пєсков.

Союзна держава росії та білорусі існує з січня 2000 року. Учасники союзу багато разів обговорювали створення спільного парламенту, конституції, єдиної валюти, але поки що так і не ухвалили таку угоду. 2021 року Москва та Мінськ узгодили 28 союзних програм, спрямованих на інтеграцію країн.

У березні 2023 року президент рф путін пообіцяв розмістити тактичну ядерну зброю у білорусі. 25 травня міністри оборони двох країн сергій шойгу та Віктор Хренін підписали відповідні документи. Невдовзі лукашенко заявив, що переміщення ядерних боєприпасів до білорусі «вже розпочалося».