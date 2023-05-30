Подробиці нічного нальоту «Шахедів» на Київ розкрили в ЗСУ. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n183581-podrobyci-nichnogo-nalotu-shahediv-na-kyyiv-rozkryly-v-zsu.html

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Нічна повітряна атака росії на Україну була здійснена 31 ударним безпілотником типу «Shahed-136/131».

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Ворожа атака розпочалася о 23.30 й тривала до 4.30. Пуски дронів-камікадзе фіксувалися з півночі та півдня. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, були знищені 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram повідомив, що правоохоронці отримали понад 50 повідомлень про пошкодження житла, офісів, магазинів та автомобілів під час нічної атаки росіян, четверо осіб дістали поранення.

А в Генеральному штабі ЗСУ тим часом оновили інформацію про втрати ворога. За добу українські захисники ліквідували 410 росіян, знищили 10 артсистем, 51 ракету та 38 БПЛА

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 207 тис. 440 (+410) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 802 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 469 (+2) од,

артилерійських систем — 3 тис. 445 (+10) од,

РСЗВ — 575 (+0) од,

засоби ППО — 332 (+1) од,

літаків — 313 (+0) од,

гелікоптерів — 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 92 (+38),

крилаті ракети — 1 тис. 107 (+51),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 219 (+12) од,

спеціальна техніка — 454 (+1).

Нагадаємо, вночі 30 травня повітряна атака на Київ стала вже 17-ю з початку травня, і була здійснена виключно ударними дронами типу Shahed. Внаслідок падіння уламків БПЛА у різних районах міста є руйнування, пожежі, а також постраждалі та жертви.