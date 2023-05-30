Ракурсhttps://racurs.ua/
Подробиці нічного нальоту «Шахедів» на Київ розкрили в ЗСУ. Фото: ДСНС
Подробиці нічного нальоту «Шахедів» на Київ розкрили в ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n183581-podrobyci-nichnogo-nalotu-shahediv-na-kyyiv-rozkryly-v-zsu.htmlРакурс
Нічна повітряна атака росії на Україну була здійснена 31 ударним безпілотником типу «Shahed-136/131».
.
Ворожа атака розпочалася о 23.30 й тривала до 4.30. Пуски дронів-камікадзе фіксувалися з півночі та півдня. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, були знищені 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram повідомив, що правоохоронці отримали понад 50 повідомлень про пошкодження житла, офісів, магазинів та автомобілів під час нічної атаки росіян, четверо осіб дістали поранення.
А в Генеральному штабі ЗСУ тим часом оновили інформацію про втрати ворога. За добу українські захисники ліквідували 410 росіян, знищили 10 артсистем, 51 ракету та 38 БПЛА
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 207 тис. 440 (+410) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 802 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 469 (+2) од,
- артилерійських систем — 3 тис. 445 (+10) од,
- РСЗВ — 575 (+0) од,
- засоби ППО — 332 (+1) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 92 (+38),
- крилаті ракети — 1 тис. 107 (+51),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 219 (+12) од,
- спеціальна техніка — 454 (+1).
Нагадаємо, вночі 30 травня повітряна атака на Київ стала вже 17-ю з початку травня, і була здійснена виключно ударними дронами типу Shahed. Внаслідок падіння уламків БПЛА у різних районах міста є руйнування, пожежі, а також постраждалі та жертви.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...