Зеленський попросив корейські системи ППО. Фото: Мілітарний

https://racurs.ua/ua/n183584-zelenskyy-poprosyv-systemy-ppo-u-pivdennoyi-koreyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський запросив у Південної Кореї оборонну військову техніку.

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Зокрема, український президент подякував Сеулу за обіцянку відправити Україні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 млн дол. Однак Україні потрібні й системи ППО та раннього попередження. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo.

За словами українського лідера, південнокорейські системи протиповітряної оборони допомогли б створити Україні свій «Небесний щит». Зеленський наголосив, що зенітні комплекси — це суто оборонна техніка, а не зброя.

Для відбудови України «Небесний Щит» має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, які також потребують допомоги від Південної Кореї, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував дві масштабні ракетні атаки російських виродків на Україну й підтвердив те, що українські військові застосовували ЗРК «Петріот» для захисту неба над Києвом під час атаки удень 29 травня.

Джерело: Chosun Ilbo