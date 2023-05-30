Зросла кількість постраждалих через нічну атаку на Київ та область. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n183585-zrosla-kilkist-postrajdalyh-cherez-nichnu-ataku-na-kyyiv-ta-oblast.html

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Масована атака дронів на Київ та область вночі 30 травня призвела до поранення 13 осіб, одна жінка загинула.

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У столиці поранення дістали десятеро осіб, а загинула 33-річна жінка. А в Київській області поранення дістали четверо осіб. Також нічна атака дронів призвела до пошкодження 16 обʼєктів — цивільних автомобілів, споруд та житлових будинків. Про це повідомив очільник київської поліції Іван Вигівський.

А глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук зазначив, що лише за ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки.

Раніше очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що на території Київщини четверо осіб дістали поранення. Загалом правоохоронці отримали понад 50 повідомлень про пошкодження житла, офісів, магазинів та автомобілів під час нічної атаки.

Нагадаємо, з 23.30 до 4.30 російські окупанти запустили з півдня та півночі 31 дрон-камікадзе. Українські захисники збили 29 ударних БПЛА, більшість з них на підльоті до Києва та в самій столиці.