У Києві та низці областей аварійні відключення світла — деталі

https://racurs.ua/ua/n183599-u-kyievi-ta-nyzci-oblastey-avariyni-vidkluchennya-svitla-detali.html

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В об'єднаній енергосистемі України після 13.00 30 травня аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього протиаварійна автоматика частково знеструмила споживачів у низці областей.

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Як повідомляє «Укренерго», триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам обіцяли відновити у найближчі години.

Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, — додали в компанії.

Згодом у ДТЕК вказали, що станом на 14.32 «Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання.

ЗМІ повідомляли про знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі. Через відсутність електроенергії у Києві затримувався рух трамваїв.