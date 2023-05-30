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У Києві та низці областей аварійні відключення світла — деталі
У Києві та низці областей аварійні відключення світла — деталіhttps://racurs.ua/ua/n183599-u-kyievi-ta-nyzci-oblastey-avariyni-vidkluchennya-svitla-detali.htmlРакурс
В об'єднаній енергосистемі України після 13.00 30 травня аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього протиаварійна автоматика частково знеструмила споживачів у низці областей.
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Як повідомляє «Укренерго», триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам обіцяли відновити у найближчі години.
Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, — додали в компанії.
Згодом у ДТЕК вказали, що станом на 14.32 «Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання.
ЗМІ повідомляли про знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі. Через відсутність електроенергії у Києві затримувався рух трамваїв.
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