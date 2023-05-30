МВФ покращив прогноз росту ВВП України й виділив транш у 900 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n183601-mvf-pokraschyv-prognoz-rostu-vvp-ukrayiny-y-vydilyv-transh-u-900-mln-dolariv.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо зростання економіки України цьогоріч. Раніше в МВФ очікували, що українське ВВП може змінитися від -3% до +1%, то наразі очікують зростання на 1−3%.

.

Українська економіка показала неймовірну стійкість — економічна активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала рішуче знижуватися. Ми очікуємо сильніше відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни, — повідомив голова місії МВФ Гевін Грей.

Він додав, що перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки війна продовжується.

Впровадження структурних реформ у рамках програми, включно з реформою державного управлінням, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе основу для потужного та стійкого зростання. Вони, зокрема, покращать середовище, сприяючи зусиллям з відновлення та реконструкції, які зараз розпочинає влада, і, таким чином, сприятимуть залученню вкрай необхідних інвестицій приватного сектора, — додав голова місії МВФ.

Окрім цього, Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 млн дол. другого траншу.

Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться у найближчі тижні, — додав Грей.

Київ досяг сильного результату у виконанні вимог програми та виконав усі структурні маяки, передбачені до кінця травня 2023 року.

Нагадаємо, загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 млрд дол., з яких Україна вже залучила 2,7 млрд дол. у вигляді першого траншу.