Глава Єврокомісії озвучила варіант гарантій безпеки Україні до вступу в НАТО

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала варіант гарантій безпеки для України до вступу в НАТО. Члени Північноатлантичного альянсу можуть надати Києву низку безпекових гарантій, що полягають у забезпеченні країни необхідним озброєнням, ще до приєднання до НАТО.

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Цю пропозицію висловила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, пише The Guardian.

Перед самітом НАТО у Вільнюсі, який має відбутися в липні, серед країн-членів посилюються дебати щодо того, яку форму гарантій безпеки можна надати Україні поки вона не стане повноправним членством. Президент Єврокомісії вказала, що для майбутнього статусу безпеки України можна використовувати приклади з історії. Можливо, вона посилалася на позицію нейтралітету, яку Фінляндія зайняла після Другої світової війни аж до її вступу до ЄС.

Урсула фон дер Ляйєн додала, що «друзі України будуть поруч у довгостроковій перспективі».

Окрім цього, президент Єврокомісії вказала, що союзники повинні надати Україні далекобійне озброєння, щоб вирівняти на полі бою розрив в дальності.

З її слів, російський диктатор намагається зруйнувати мир, який світ будував після закінчення Другої світової війни.

Росія розпочала цю неспровоковану і невиправдану війну. Без жодних причин вона вторглася в Україну, щоб стерти її з лиця землі. І росія відмовляється визнати Україну як незалежну державу. Але воля України до боротьби й до свободи вразила світ, — підсумувала президент Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляйєн переконана, що нагальною потребою для Києва сьогодні є військова допомога.