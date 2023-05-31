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“Укренерго” про можливе відключення світла влітку - Ситуація буде напруженою

«Укренерго» про можливе відключення світла влітку — Ситуація буде напруженою

31 тра 2023, 14:24
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Цього літа Україна може стикнутися з певним дефіцитом електроенергії. Проте відключення споживачів будуть намагатися уникнути. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Радіо Свобода».


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Відключення споживачів, які ми бачили взимку, — це останній крок за пріоритетністю, який ми, як оператор енергосистеми, можемо вжити, щоб збалансувати і зберегти енергосистему цілісною, — вказав Кудрицький.

Він зазначив, що є інші інструменти, які дозволяють уникнути відключень споживачів. Наприклад, Київ може імпортувати електроенергію з Європи. Країна також може також включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ. Влітку ТЕЦ використовуються мало, але додаткову генерацію на газу можуть включити, якщо буде така потреба.

Я би не говорив про якісь невідворотні відключення чи тим більше блекаути. Ситуація буде дійсно напруженою протягом літа з точки зору балансу в енергосистемі, але ми будемо використовувати всі інструменти для того, щоб ніяких відключень споживачів протягом цього періоду не допускати, — сказав він.

За його словами, «Укренерго» поставило собі за мети уникнути відключень через те, що в енергосистемі є дефіцит. При цьому відключення періодично можуть відбуватися через пошкодження в мережах.

Джерело: Ракурс


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