Захисники України знищили російський засіб електронної боротьби, який полював на українські безпілотні літальні апарати.

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Відповідне відео сьогодні. 31 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Російський РЕБ (засіб радіоелектронної боротьби) нахабно полював на українські БПЛА. Але виявився слабаком! Прилетів дрон-розвідник 30-ї ОМБр, знайшов ворога і вказав координати артилерії, яка й уразила РЕБ, — вказано в повідомленні.