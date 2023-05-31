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Знищення російського РЕБ, скріншот відео
ЗСУ знищили російський РЕБ, який полював на українські дрони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183635-zsu-znyschyly-rosiyskyy-reb-yakyy-poluvav-na-ukrayinski-drony-video.htmlРакурс
Захисники України знищили російський засіб електронної боротьби, який полював на українські безпілотні літальні апарати.
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Відповідне відео сьогодні. 31 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
Російський РЕБ (засіб радіоелектронної боротьби) нахабно полював на українські БПЛА. Але виявився слабаком! Прилетів дрон-розвідник 30-ї ОМБр, знайшов ворога і вказав координати артилерії, яка й уразила РЕБ, — вказано в повідомленні.
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