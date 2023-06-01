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Російські добровольці знову увійшли на територію рф
Російські добровольці знову увійшли на територію рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183649-rosiyski-dobrovolci-znovu-uviyshly-na-terytoriu-rf-video.htmlРакурс
Бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода росії» 1 червня знову увійшли на територію росії.
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Представники цих військових формувань заявили про початок другої фази операції на території рф. Наразі, за словами бійців, бої ведуться поблизу населеного пункту Шебекіно.
Вони додають: мирних мешканців росії обстрілює путінська армія.
Уранці 1 червня російські телеграм-канали повідомляли, що «диверсанти» атакували прикордонний пункт «Шебекіно» і там триває бій.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що Шебекіно в ніч на 1 червня перебувало «під безперервним вогнем», але не прокоментував повідомлення про напад.
Своєю чергою, бєлгородський оперштаб, повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, спростував «прорив ЗСУ» в районі Шебекіно, оголосивши, що «йдуть обстріли та чути звуки бою».
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