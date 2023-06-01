Німеччина передасть Україні велику кількість гусеничних та колісних бронетранспортерів

Німеччини передасть Україні велику кількість гусеничних та колісних бронетранспортерів

https://racurs.ua/ua/n183654-nimechchyny-peredast-ukrayini-velyku-kilkist-gusenychnyh-ta-kolisnyh-bronetransporteriv.html

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Уряд ФРН планує передати Україні пакет оборонної допомоги до якого увійде велика кількість бронетехніки. Інформацію про заплановане до передачі озброєння та техніку опубліковано на офіційній сторінці урядового сайту ФРН.

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Згідно з оновленням списку запланованої військової допомоги Німеччини, до України мають надійти десятки одиниць броньованої техніки, а саме 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) та 66 бронетранспортерів неназваної моделі, імовірно, БТР Fuchs 1.

Bandvagn 206 (BV206) це шведський дволанковий гусеничний всюдихід, розроблений компанією Haegglunds, нині — частина компанії BAE Systems. Бронетранспортер має гарну прохідність по важкопрохідній місцевості.

Bandvagn 206S є броньованим варіантом Bv 206 та стоїть на озброєнні Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії. Бронемашини цього типу передавались Україні в рамках військової допомоги.

Всюдихід був розроблений для роботи в умовах Арктики, пустелі чи джунглів. Він може перевозити водія та 11 повністю екіпірованих бійців. Три з них розміщуються у передній кабіні та вісім — у задній.

«Мілітарний» пояснює, що ця бронемашина забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та невеликих артилерійських уламків. Для самооборони бронетранспортер оснащений кільцевою установкою для одного 7,62 мм або 12,7 мм кулемета.

Fuchs це німецький колісний бронетранспортер розроблений Daimler-Benz, наразі виробництвом модернізованих бронемашин займається компанія Rheinmetall. З 1980 року було виготовлено 1236 одиниць Fuchs 1, в основному для німецької армії.

Зварний корпус машини зі сталевих бронелистів забезпечує захист від легкого стрілецького озброєння та уламків артилерійських снарядів. Вихід з десантного відділення на 10 осіб здійснюється через двері у кормовій частині машини.

Бронетранспортер з колісною формулою 6×6 отримав дизельний двигун ОМ 402 потужністю 320 к.с., що був розміщений в моторно-трансмісійному відділенні в середній частині корпусу.

Машина має гарну плавучість та здатна форсувати водні перешкоди вплав за допомогою двох гребних гвинтів.

Нагадаємо, 31 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги України на 300 млн дол. Він включає додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони Avenger, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS.