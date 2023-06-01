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Канада першою у світі почне друкувати попередження про шкоду куріння на кожній окремій цигарці
У Канаді друкуватимуть попередження про шкоду куріння на кожній окремій цигарці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183662-u-kanadi-drukuvatymut-poperedjennya-pro-shkodu-kurinnya-na-kojniy-okremiy-cygarci.htmlРакурс
У Канаді попередження про шкоду куріння почнуть друкувати на кожній окремій цигарці.
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Про це оголосив уряд країни. Канада стане першою країною у світі, яка почне це робити.
Нові правила є частиною постійних зусиль уряду Канади, спрямованих на те, щоб допомогти курцям кинути палити, захистити молодь та людей, які не вживають тютюн, від нікотинової залежності, а також ще більше знизити привабливість тютюну. Маркування окремих цигарок унеможливить повністю уникнути попереджень про шкоду для здоров’я, — повідомила прес-служба уряду.
Нові правила набудуть чинності 1 серпня 2023 року та будуть вводитися поетапно: до кінця квітня 2024 року на тютюнових виробах з’являться нові попередження про шкоду куріння, до липня попередження почнуть друкувати на сигаретах збільшеного розміру, а до квітня 2025 року — на звичайних.
CNN наводить приклади написів на сигаретах: «Тютюновий дим шкодить дітям», «Цигарки викликають рак», «Отрута в кожній затяжці».
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