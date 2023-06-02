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Ракурс
Далі лапті замість кросівок - Міністр освіти рф сказав, що дітям не потрібний інтернет і подарував доньці кнопковий телефон

Далі лапті замість кросівок — міністр освіти рф сказав, що дітям не потрібний інтернет і подарував доньці кнопковий телефон

2 чер 2023, 19:37
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Міністр освіти рф Сергій Кравцов заявив, що дітям до 15 років не варто користуватися соціальними мережами та інтернетом.


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До 15 років — це період, який потрібно пройти без віртуального світу. Це кажуть психологи, це кажуть науковці, це не лише моя особиста думка, — цитує слова міністра пропагандистське агентство ТАРС.

Він також сказав, що подарував дочці на 15-річчя кнопковий телефон.

У грудні 2022 року Сергій Кравцов заявив, що в російських школах з 2023 року запрацює система «білого» інтернету, в рамках якої школярі отримають доступ до соціальних мереж та месенджерів, зміст яких відповідатиме російським «цінностям».

Джерело: Ракурс


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