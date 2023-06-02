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Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття
Поліція повідомила про підозру чотирьом особам через трагедію біля укриття — двері були закритіhttps://racurs.ua/ua/n183716-policiya-povidomyla-pro-pidozru-chotyrom-osobam-cherez-tragediu-bilya-ukryttya-dveri-buly-zakryti.htmlРакурс
Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття, що сталася під час ракетного обстрілу столиці у ніч проти 1 червня.
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Правоохоронці на місці знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Потім поліція зайшла до бомбосховища та переконалась, що вхідні двері справді були зачинені.
Підозри отримали:
перша заступниця Деснянської районної державної адміністрації;
директор лікарні;
заступник директора з технічних питань;
охоронець.
Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб.
Раніше слідчі поліції Києва задокументували факт недопуску мешканців в укриття, внаслідок чого під час обстрілу столиці загинули троє людей, серед яких 9-річна дитина.
Поліцейські опитали очевидців, потерпілих та персонал медустанови. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері і справді були зачинені, — пишуть у поліції Києва.
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