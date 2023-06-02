Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття

https://racurs.ua/ua/n183716-policiya-povidomyla-pro-pidozru-chotyrom-osobam-cherez-tragediu-bilya-ukryttya-dveri-buly-zakryti.html

Ракурс

Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття, що сталася під час ракетного обстрілу столиці у ніч проти 1 червня.

.

Правоохоронці на місці знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Потім поліція зайшла до бомбосховища та переконалась, що вхідні двері справді були зачинені.

Підозри отримали:

перша заступниця Деснянської районної державної адміністрації;

директор лікарні;

заступник директора з технічних питань;

охоронець.

Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб.

Раніше слідчі поліції Києва задокументували факт недопуску мешканців в укриття, внаслідок чого під час обстрілу столиці загинули троє людей, серед яких 9-річна дитина.