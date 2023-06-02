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Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття

Поліція повідомила про підозру чотирьом особам через трагедію біля укриття — двері були закриті

2 чер 2023, 20:15
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Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття, що сталася під час ракетного обстрілу столиці у ніч проти 1 червня.


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Правоохоронці на місці знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Потім поліція зайшла до бомбосховища та переконалась, що вхідні двері справді були зачинені.

Підозри отримали:

  • перша заступниця Деснянської районної державної адміністрації;

  • директор лікарні;

  • заступник директора з технічних питань;

  • охоронець.

Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб.

Раніше слідчі поліції Києва задокументували факт недопуску мешканців в укриття, внаслідок чого під час обстрілу столиці загинули троє людей, серед яких 9-річна дитина.

Поліцейські опитали очевидців, потерпілих та персонал медустанови. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері і справді були зачинені, — пишуть у поліції Києва.

Джерело: Ракурс


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