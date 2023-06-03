Найманці та армія рф почали суперечки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183724-naymanci-rf-sperechautsya-za-vplyv-sche-do-ymovirnyh-uspihiv-na-fronti-isw.html

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Російські кадрові військові та приватні військові компанії рф вже сперечаються в інформаційному просторі про найбільший вплив на суспільство та керівництво кремля.

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Суперечки ще до помітних успіхів на фронті розпочали приватна військова компанія «Вагнера», батальйон «Спарта», а також оперативно-тактичні бойові з'єднання «Каскад» та «Русич». Дискусії щодо впливу різних підрозділів на локальні просування окупантів у районі Мар’їнки та Бахмута збігаються з повідомленнями про прибуття в Україну чеченських формувань. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що підтримка дискусій про роль підрозділів у незначних поступах, ймовірно, спрямована на те, щоб підірвати здатність голови чечні рамзана кадирова використати будь-які наступні тактичні успіхи для підвищення свого авторитету. Також це не дозволить кадирову повторно використовувати свої воєнізовані формування як основну нерегулярну наступальну силу.

У звіті ISW мовиться, що багато ПВК та нерегулярних формувань можуть бути обурені спробою кадирова взяти на себе відповідальність за будь-який успіх після кількох місяців наступальних операцій на виснаження.

Нагадаємо, засновник російської ПВК «Вагнера» євген пригожин публічно розкритикував режим диктатора володимира путіна, скаржачись на російську бюрократичну машину. В ISWвважають, що це можу бути пов’язане з образою на те, що він не отримав обіцяну кремлем нагороду за нібито «взяття» Бахмута.