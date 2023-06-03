«Мирний» план для України запропонувала Індонезія. Фото:

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«Мирний» план для України запропонували в Індонезії.

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У Джакарті пропонують провести референдуми на окупованих росією територіях. Також план передбачає негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення. Про це міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто заявив під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 км від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню, — заявив він.

Тим часом речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook зазначив, що під час збройної агресії росія окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Цей факт зафіксованих в офіційних документах ООН. А на тимчасово захоплених територіях агресор здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

росія має забратися із українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може, — написав Ніколенко.

Водночас наголошується що Київ цінує увагу, яку Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні.

Нагадаємо, влада Угорщини знову осоромилася, закликаючи до миру в Україні. Вона опублікувала в мережі ролик, на якому зображені діти та жінки-біженці, танки, а також карти України. Однак чомусь на угорських мапах окупований Крим зображений чомусь як «територія рф».