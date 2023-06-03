Влада Угорщини опублікувала ролик про «мир» в Україні. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n183722-ugorschyna-opublikuvala-rolyk-pro-myr-v-ukrayini-krym-stav-chastynou-rf-na-video.html

Ракурс

Влада Угорщини знову осоромилася, закликаючи до миру в Україні.

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Офіційний Будапешт опублікував в мережі ролик із красномовною назвою «Настав час миру!». На кадрах зображені діти та жінки-біженці, танки, а також карти України. Однак чомусь на цих угорських мапах окупований Крим зображений чомусь як «територія рф». Відео з’явилося на YouTube-каналі уряду Угорщини.

Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру, — мовить закадровий голос у відео.

Як відомо, офіційно Угорщина, як і переважна більшість держав світу, не визнає протиправної анексії Криму росією у 2014 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що треба не допустити контрнаступ ЗСУ, бо нібито через контрнаступ Україна може «втратити більше військових, ніж росія». Орбан вважає, що «сторона, що наступає, завжди зазнає більших втрат, ніж та що обороняється».

У відповідь на це, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що угорському прем'єру варто зателефонувати до російського диктатора володимира путіна і попросити того вивести війська з України, якщо його дійсно хвилюють втрати.

А представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що мирні переговори з москвою можливі лише після повного виведення російських військ із території України.