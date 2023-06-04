Олексій Резніков розкритикував «мирний план» Індонезії. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n183753-ce-shoje-na-plan-rosiyi-reznikov-rozkrytykuvav-myrnu-iniciatyvu-indoneziyi.html

Ракурс

Запропонований «мирний план» Індонезії продовжують критикувати в Україні.

.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ця так звана мирна ініціатива схожа на план, який Україні раніше пропонувала країна-агресор росія. Таку заяву глава Міноборони зробив на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі, передає SCMP.

Я постараюся бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський, — зазначив міністр.

Цю ініціативу Джакарти Резніков також назвав «дивним планом», який з Києвом ніхто не обговорював. Очільник МОУ наголосив, що низка країн готова організувати мирні переговори між Україною та росією, але українцям потрібні «знаряддя», щоб закінчити цю війну.

Крім того, міністр оборони згадав і Китай, який, на його думку, як «старший брат» міг би переконати країну-агресора рф припинити війну в Україні.

Нагадаємо, так званий мирний план Індонезії передбачає негайне припинення бойових дій в Україні. Також Джакарта запропонувала розвести війська з кожної сторони на 15 км від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону. Крім того, Індонезія запропонувала провести референдуми на окупованих росією територіях.

Джерело: SCMP