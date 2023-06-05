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Депутат рф заявив, що деякі цілі “спецоперації втратили сенс”
Депутат рф заявив, що деякі цілі «спецоперації втратили сенс»https://racurs.ua/ua/n183788-deputat-rf-zayavyv-scho-deyaki-cili-specoperaciyi-vtratyly-sens.htmlРакурс
Депутат державної думи росії із фракції «Єдина росія» костянтин затулін на форумі «Яка Україна нам потрібна?» в москві заявив, що рф за час війни проти України не досягла заявлених цілей. Тепер фракція може покарати його.
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Затулін заявив, що «спеціальну військову операцію» правильно було б від самого початку назвати війною.
На його думку, метою війни було розвалити Україну, але зараз у москви недостатньо підстав вважати, що «державності України і взагалі України як такої, а дехто каже, що й українців як таких — не існує".
Коли розмова заходить про логіку цієї спеціальної військової операції, ви ж розумієте, що вона полягала в тому — якщо я правильно розумію, я не читав цих планів, — вона полягала в тому, що досить швидко, після нашої силової акції, українська держава розвалюється, і без особливих жертв вдається досягти того, чого не вдалося досягти протягом 8 років, поки намагалися реалізувати Мінські угоди. На жаль, цей план зірвався. Він просто був нереальний у своїй основі. (…) Отже, зараз ми маємо переходити до іншого плану. Він має бути. І ми по суті до нього переходимо явочним порядком, просто не називаємо цього. Які в нас були цілі, офіційно заявлені на початку військової операції? Ви всі пам’ятаєте: денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України і захист мешканців донецької та луганської народних республік, які весь цей час страждали. За яким із цих пунктів ми досягли результатів на сьогоднішній день? За жодним. Ба більше, деякі з них перестали мати будь-який сенс. Наприклад, «нейтралітет України». Який сенс має висунення цієї вимоги? Жодного на цей момент. Вона не буде нейтральною більше, якщо вона залишиться існувати, — заявив затулін.
Він упевнений, що Україна залишиться, «тому що сил для того, щоб це подолати, за тієї підтримки, яка їм (українцям) надається, — не вистачає (у росії — ред.)».
На його думку, у кремлі це теж розуміють, тому «знову з’явився віктор медведчук» у ЗМІ, бо щось «потрібно пропонувати для тієї України, яка там залишиться».
Затулін написав, що на форумі він говорив про те, що наразі цілі «військової спецоперації» не досягнуто.
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